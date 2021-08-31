Южноуральцам прогнозируют прохладную и ветреную погоду

Столбики термометров поднимутся не выше +18°C

Сегодня, 31 августа, в Челябинской области будет прохладно. Днем столбики термометров поднимутся не выше +18°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.



В Челябинске прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров покажут +14, +16°C. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области днем прогнозируют небольшие дожди. Воздух прогреется до +13, +18°C, на юге потеплеет до +23°C. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.