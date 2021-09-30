Южноуральцам прогнозируют прохладную и пасмурную погоду

Днем столбики термометров покажут до +11°C

Сегодня, 30 сентября, в Челябинской области днем воздух прогреется до +11°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В четверг утром в регионе столбики термометров покажут около +2°C. Днем воздух прогреется до +6, +11°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров опустятся до 0°C, днем потеплеет до +9, +11°C. Облачно с прояснением, также без осадков. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.