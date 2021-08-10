Южноуральцам прогнозируют похолодание

В ночь на 11 августа столбики термометров опустятся до +3°C

В предстоящую среду, 11 августа, в Челябинской области будет заметно прохладнее, чем сегодня. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают похолодание до +3°C ночью и чуть выше 20°C днем. На юге возможны грозы.

В Челябинске, согласно прогнозу, в ночные часы возможны осадки в виде небольшого дождя, днем ожидается облачная погода с прояснением. Температура воздуха ночью составит +9, +11°C, днем столбики термометров поднимутся до +20, +22°C. Ветер северный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области ночью прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди, на крайнем юге возможны грозы. Днем обещают переменную облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +8, +13°C, в горах и низинах будет заметно прохладнее — до +3°C, днем воздух прогреется до +17, +22°C, на юге — до +25°C. Ветер северный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.