Южноуральцам прогнозируют облачную и ветреную погоду

Столбики термометров покажут до нуля градусов

Сегодня, 29 ноября, в Челябинской области прогнозируют теплую, но ветреную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, осадки возможны в горных районах региона.



Сегодня днем в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в горах небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит 0, −5°C. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске также будет облачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут до 0, −2°C. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», вся предстоящая неделя будет теплой. Днем в Челябинске столбики термометров покажут до +2°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.