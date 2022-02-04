Южноуральцам прогнозируют небольшой снег и гололед

В столице региона будет облачная погода без осадков

Сегодня, 4 февраля, в Челябинской области потеплеет до +2 градусов. Погода будет ветреной и снежной, на дорогах ожидается гололед, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут около −8°C. Днем потеплеет до −3, +2°C, в низинах ртутные столбики опустятся до −7°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти ночью от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит около −8°C. Возможен небольшой снег. Днем воздух прогреется до −1, −3°C. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду.