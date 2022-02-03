Южноуральцам прогнозируют небольшой снег и гололед

Температура воздуха в регионе будет плюсовой

Сегодня, 3 февраля, в Челябинской области ожидается небольшой снег и гололедица. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют потепление до +1°C.

Этим утром столбики термометров покажут около −12°C. Днем воздух значительно прогреется — до −4, +1°C, однако в низинах будет чуть прохладнее — до −8°C. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Утром синоптики прогнозируют туманы. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха опустится до −10°C, днем потеплеет до −2, −4°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.