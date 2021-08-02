Южноуральцам прогнозируют аномальную жару

На юге Челябинской области потеплеет до +34°C

Сегодня, 2 августа, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, на юге ртутные столбики поднимутся до +34°C. В областном центре будет чуть прохладнее.

В Челябинске воздух прогреется до +28, +30°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров днем поднимутся до +26, +31°C, на юге до +34. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

По данным синоптиков, первая неделя августа будет аномально жаркой. Однако не допустить ухудшения состояния здоровья можно, выполняя рекомендации Роспотребнадзора.