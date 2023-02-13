Южноуральцам придется дважды подтверждать вход на портал «Госуслуги»

Новая мера защиты аккаунта будет обязательной уже с начала лета

С 1 июня все пользователи портала государственных и муниципальных услуг должны будут пройти двухфакторную авторизацию, чтобы попасть в свой личный кабинет. Об этом журналистам, как пишет федеральное агентство «Интерфакс», сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Чиновник заявил, что эта мера вводится для повышения уровня защиты аккаунтов, зарегистрированных на портале.

«Сейчас, чтобы получить доступ на „Госуслуги“, достаточно ввести логин и пароль. Мы считаем, что нам нужно обязательно использовать второй фактор для авторизации», — цитирует агентство главу Минцифры России.

Речь идет о том, что подтверждение входа на портал госуслуг будет проводиться либо через SMS-сообщения, либо через какую-то другую дополнительную аутентификацию. Министр подчеркнул, что двухфакторная авторизация позволит защитить тех пользователей, которые используют для входа простые пароли. Такие учетные записи иногда подвергаются вирусным атакам, а их данные попадают в даркнет.

Также Максут Шадаев уточнил, что внедрять двухэтапный вход на портал госуслуг начнут уже с 1 марта, а обязательной она станет с 1 июня этого года. Кстати, с начала 2023 года власти отменили 30-процентную скидку на оплату государственной пошлины через «Госуслуги». Мера была введена еще в 2017 году и несколько раз продлялась, но ее действие кончилось.

Думский комитет недавно принял законопроект, по которому получение налоговых уведомлений и подача документов налогоплательщиками будет возможна через «Госуслуги». Кроме того, в сельских почтовых отделениях нашего региона стали подтверждать и восстанавливать учетные записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг.