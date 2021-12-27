Южноуральцам предложили 26 способов провести новогодние каникулы с пользой

Подборку активностей команда Минцифры Челябинской области собрала на онлайн-платформе «Детидома»

«Второй Новый год входим в праздники с обновленным релизом платформы „

Детидома“. На этот раз подготовили не только традиционный контент, но и изменили дизайн сайта. Пользователей ждет новогоднее торжество»,

— рассказала Екатерина Давыдова.



«Думаю, привлекут внимание пользователей проекты StarMediaKids, экскурсии по московскому зоопарку, клавиатурный тренажер „Рука солиста“, уроки программирования и многое другое»,

— поделилась Екатерина Давыдова.



«Особый интерес у школьников вызвали языки программирования. Мы их включили, чтобы дети могли в каникулы не только развлекаться, но и заниматься»,

— уточнила Ирина Тимажева.

