Команда Минцифры Челябинской области подготовила на онлайн-платформе «Детидома» 26 интересных и полезных онлайн-активностей для детей и их родителей на время новогодних каникул. Как весело и с пользой провести мини-отпуск в Сети, в понедельник, 27 декабря, рассказала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.
«Второй Новый год входим в праздники с обновленным релизом платформы „Детидома“. На этот раз подготовили не только традиционный контент, но и изменили дизайн сайта. Пользователей ждет новогоднее торжество», — рассказала Екатерина Давыдова.
Платформа объединяет 26 ресурсов, разбитых на четыре группы: «Развлечения», «Обучение», «Новые знания» и «Экскурсии». Они бесплатны для пользователей и не требуют никаких авторизаций. Достаточно клика по ссылке, чтобы начать занятия.
Контент подобран под разный возраст: младших школьников, подростков и всей семьи. В качестве примера Екатерина Давыдова привела проект «Поделки Самоделки», где родители могут заняться творчеством вместе с детьми и интересно провести время.
«Думаю, привлекут внимание пользователей проекты StarMediaKids, экскурсии по московскому зоопарку, клавиатурный тренажер „Рука солиста“, уроки программирования и многое другое», — поделилась Екатерина Давыдова.
Руководитель проекта АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» Ирина Тимажева отметила, что ресурсы подобраны с учетом пожеланий пользователей.
«Особый интерес у школьников вызвали языки программирования. Мы их включили, чтобы дети могли в каникулы не только развлекаться, но и заниматься», — уточнила Ирина Тимажева.
С момента запуска платформы ее пользователями стали более 150 тысяч человек. Это жители России, США, Беларуси, Украины и Германии. По данным статистики, число детей и их родителей в возрасте от 30 до 40 лет примерно равно.
Помимо платформы «Детидома» команда Минцифры в период новогодних каникул — с 3 по 8 января — подготовила серию занятий по game-дизайну. Она предназначена для школьников, которым в рамках проекта расскажут о создании компьютерных игр.
Примерно в эти же даты — с 5 по 8 января — в Челябинской области пройдут онлайн-курсы для школьников по созданию сайтов.
В феврале пройдет онлайн-интенсив «Цифровой гражданин» по обучению южноуральцев старшего поколения навыкам работы в интернете. По словам Екатерины Давыдовой, на нем жителей региона научат пользоваться цифровыми сервисами, в том числе порталом «Госуслуги», социальными сетями и банковскими приложениями.
Записаться на эти курсы можно по телефону АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» 8 (351) 218 22 77 (улица Лесопарковая, дом 5, корпус 2). Обучение проводится бесплатно.
Для некоторых детей и родителей затяжной совместный отдых может стать серьезным испытанием. О том, чего не стоит делать в новогодние каникулы, чтобы избежать конфликтов и ссор, Первое областное информационное агентство узнало у практикующего детского и семейного психолога из Челябинска Елены Ишимовой.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города