Команда Минцифры Челябинской области подготовила на онлайн-платформе «Детидома» 26 интересных и полезных онлайн-активностей для детей и их родителей на время новогодних каникул. Как весело и с пользой провести мини-отпуск в Сети, в понедельник, 27 декабря, рассказала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

«Второй Новый год входим в праздники с обновленным релизом платформы „Детидома“. На этот раз подготовили не только традиционный контент, но и изменили дизайн сайта. Пользователей ждет новогоднее торжество», — рассказала Екатерина Давыдова.

Платформа объединяет 26 ресурсов, разбитых на четыре группы: «Развлечения», «Обучение», «Новые знания» и «Экскурсии». Они бесплатны для пользователей и не требуют никаких авторизаций. Достаточно клика по ссылке, чтобы начать занятия.

Контент подобран под разный возраст: младших школьников, подростков и всей семьи. В качестве примера Екатерина Давыдова привела проект «Поделки Самоделки», где родители могут заняться творчеством вместе с детьми и интересно провести время.

«Думаю, привлекут внимание пользователей проекты StarMediaKids, экскурсии по московскому зоопарку, клавиатурный тренажер „Рука солиста“, уроки программирования и многое другое», — поделилась Екатерина Давыдова.

Руководитель проекта АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» Ирина Тимажева отметила, что ресурсы подобраны с учетом пожеланий пользователей.

«Особый интерес у школьников вызвали языки программирования. Мы их включили, чтобы дети могли в каникулы не только развлекаться, но и заниматься», — уточнила Ирина Тимажева.

С момента запуска платформы ее пользователями стали более 150 тысяч человек. Это жители России, США, Беларуси, Украины и Германии. По данным статистики, число детей и их родителей в возрасте от 30 до 40 лет примерно равно.

Помимо платформы «Детидома» команда Минцифры в период новогодних каникул — с 3 по 8 января — подготовила серию занятий по game-дизайну. Она предназначена для школьников, которым в рамках проекта расскажут о создании компьютерных игр.

Примерно в эти же даты — с 5 по 8 января — в Челябинской области пройдут онлайн-курсы для школьников по созданию сайтов.

В феврале пройдет онлайн-интенсив «Цифровой гражданин» по обучению южноуральцев старшего поколения навыкам работы в интернете. По словам Екатерины Давыдовой, на нем жителей региона научат пользоваться цифровыми сервисами, в том числе порталом «Госуслуги», социальными сетями и банковскими приложениями.

Записаться на эти курсы можно по телефону АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» 8 (351) 218 22 77 (улица Лесопарковая, дом 5, корпус 2). Обучение проводится бесплатно.

Для некоторых детей и родителей затяжной совместный отдых может стать серьезным испытанием. О том, чего не стоит делать в новогодние каникулы, чтобы избежать конфликтов и ссор, Первое областное информационное агентство узнало у практикующего детского и семейного психолога из Челябинска Елены Ишимовой.