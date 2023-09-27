Южноуральцам предлагают выплату по 350 тысяч рублей на ведение бизнеса

Рассказываем, как получить деньги

Жители Челябинской области могут заключить социальный контракт и получить до 350 тысяч рублей на ведение бизнеса. Вместе с деньгами предприниматель получит некоторые обязательства. Если они не будут выполнены, деньги придется вернуть. Подробнее рассказали в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Социальный контракт на ведение бизнеса — одна из мер поддержки малого предпринимательства в регионе. Заключить его может человек, доход которого не превышает сумму прожиточного минимума. Для этого необходимо обратиться в отдел соцзащиты, МФЦ, центр «Мой бизнес», подать соответствующую заявку, необходимые документы и предоставить бизнес-план. Сделать это можно и на портале «Госуслуги».

После того, как заявку одобрят, предпринимателю необходимо будет защитить свой проект, а после получения денег — отчитываться о результатах работы в течение года и вести свою деятельность на протяжении трех лет. Если в первый год работа прекратилась, деньги придется вернуть.

Кроме того, по соцконтракту жители Челябинской области могут получить до 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства, а также получать по 14 253 рубля на протяжении четырех месяцев при поиске работы и шести месяцев — при преодолении трудных жизненных ситуаций.

В 2023 году на эти цели в региональном бюджете предусмотрено более одного миллиарда рублей.