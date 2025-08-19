Южноуральцам предлагают рассказать о своем «месте силы»

Результаты конкурса будут подведены 26 августа

«У каждого из нас есть особое место, где сердце наполняется теплом и воспоминаниями: скамейка, на которой вы впервые признались в любви, парк, где гуляли с детьми, или речка, куда ходили с дедушкой на рыбалку. В комментариях нужно рассказать о вашем „месте силы“ — точке на карте города, связанной с близкими и дорогими людьми»,

— сообщают организаторы.