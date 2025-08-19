В нашем сообществе проходит розыгрыш, приз которого — три голоса «ВКонтакте». В конкурсе смогут принять участие все желающие.
«У каждого из нас есть особое место, где сердце наполняется теплом и воспоминаниями: скамейка, на которой вы впервые признались в любви, парк, где гуляли с детьми, или речка, куда ходили с дедушкой на рыбалку. В комментариях нужно рассказать о вашем „месте силы“ — точке на карте города, связанной с близкими и дорогими людьми», — сообщают организаторы.
Условия участия простые: необходимо быть подписанным на сообщество 1obl|Новости, лайкнуть пост и написать в комментариях о любимом месте.
Конкурс продлится до 25 августа.
Рандомайзер выберет случайного победителя среди комментариев 26 августа.
Общество Происшествия Культура Экономика Образование Спорт Фоторепортаж В ритме новостей Ко Дню Победы
Время новостей 16+ Итоги 16+ Большой вечер 16+ Наше утро 16+ Есть вопрос 16+ Зеленая передача 12+ ГидForSpeed 16+ Весь спорт 12+ О здоровье 12+ Дипломатическая миссия 12+ Свидетели Победы 12+ Победители: Время — Ч 12+ Происшествия 16+ Страна Росатом 12+ Южный Урал в историях 12+ Телефакт. Миасс 16+ Специальный репортаж 16+ Хлеба и зрелищ 12+ Хорошие песни 12+ ЭкоЛогика 12+ Прими меня таким 12+ О людях 12+ СВОи герои 16+ Хочу к Пухову! 16+ В поисках самоцветов 12+ Уралым 12+ Большая студия 16+ Открытые окна 12+ Как тебе такое, Илон Маск? 12+ На пути к Победе 12+ Полиция Южного Урала 16+ Свободный лед 12+ Тик-толк 12+ Еще... В гостях у Митрофановны 12+ Дикий Урал 12+ Идентификация 16+ Красный блокнот 16+ Марафон талантов 12+ Моя деревня 12+ Национальный интерес 12+ Обмани Дарвина 12+ Политические дебаты 16+ Южный Урал. Города 12+ Губернатор74.РФ 16+ Просто бизнес 12+ Согрина против мифов 12+