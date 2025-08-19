В нашем сообществе проходит розыгрыш, приз которого — три голоса «ВКонтакте». В конкурсе смогут принять участие все желающие.

«У каждого из нас есть особое место, где сердце наполняется теплом и воспоминаниями: скамейка, на которой вы впервые признались в любви, парк, где гуляли с детьми, или речка, куда ходили с дедушкой на рыбалку. В комментариях нужно рассказать о вашем „месте силы“ — точке на карте города, связанной с близкими и дорогими людьми», — сообщают организаторы.
Условия участия простые: необходимо быть подписанным на сообщество 1obl|Новости, лайкнуть пост и написать в комментариях о любимом месте.
Конкурс продлится до 25 августа.

Рандомайзер выберет случайного победителя среди комментариев 26 августа.