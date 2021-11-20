Южноуральцам предлагают работу курьера с переездом в Германию

Некоторые челябинские работодатели предъявляют к соискателям необычные требования

В первую декаду ноября в России в 2,5 раза увеличилось количество предложений о работе для курьеров по сравнению с последней декадой октября 2021 года. Количество таких предложений превысило 9,5 тысяч, в Челябинской области требуются более 300 курьеров. Но, по данным пресс-службы российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, челябинские курьеры должны не только хорошо знать местность, но и иметь разборчивый почерк. Некоторые из них даже могут работать в Германии.

С увеличением количества вакансий курьера увеличилась и заработная плата. Так, в целом по России она составляет в среднем 64 тысячи рублей, что на 16 тысяч больше, чем в прошлом году. В Челябинской области в ноябре курьерам в среднем предлагают 53 тысячи рублей. При этом соискателей просят учитывать, что финальная зарплата зависит от количества отработанных часов.

В большинстве случаев компании хотят нанять курьеров с личным автомобилем и предлагают им зарплату до 70 тысяч рублей. Вакансий для пеших курьеров немного — всего 10% от общего числа, средняя заработная плата — 55 тысяч рублей.

«Стандартные требования к курьерам — это хорошее знание местности, а также пунктуальность и ответственность, иногда — наличие или готовность оформить медицинскую книжку. Среди необычных требований к курьерам в Челябинской области можно выделить разборчивый почерк, „умение выбирать только самые свежие и качественные товары „как для себя““, наличие пропуска в Снежинск. Несмотря на холодное время года, в Магнитогорске ищут курьера на велосипеде»,— рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Однако южноуральские курьеры могут работать не только в Челябинской области. Например, одна из компаний предлагает работу с переездом в Германию. Задачи все те же: доставлять заказы из ресторанов Гамбурга, Мюнхена и других крупных городов. Знать немецкий язык необязательно, главное — уметь пользоваться переводчиком. Заработную плату обещают до 300 тысяч рублей на руки.

Кроме того, в некоторых российских городах уже открыты так называемые сезонные вакансии. Например, в Москве ищут курьера-водителя, который будет доставлять живые новогодние елки в период с 15 ноября по 30 декабря. Заработная плата — от 125 тысяч рублей.