Южноуральцам предлагают подработать упаковщиками подарков в Польше

Для тех, кто желает сменить обстановку перед новогодними праздниками, есть работа вахтой в Москве

В декабре по всей России появляется множество сезонных вакансий, которые позволяют подзаработать перед новогодними праздниками. Самые актуальные из них — упаковщики подарков, кассиры и операторы, а также аниматоры, которые готовы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравлять малышей. Кроме того, по данным пресс-службы сервиса по поиску работы hh.ru, у южуноральцев есть возможность отправиться на подработку в Польшу.

Первые сезонные вакансии начали появляться еще в октябре. Среди них были распространены фасовщики и упаковщики подарков, специалисты по обработке новогодних заказов и менеджеры по продаже новогодних подарков. Ближе к декабрю стало появляться все больше вакансий для артистов новогодних шоу и тех, кто готов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки выступать на корпоративах, в различных учреждениях и просто поздравлять людей по заказу. В этом году спрос на них особенно высок: по сравнению с допандемийным, 2019 годом, в этом году открыто на 85% больше таких вакансий. Немало опубликовано предложений для тех, кто не прочь поработать на складах, упаковывая подарки.

Что касается зарплат, то аниматорам в Челябинске предлагают до 20 тысяч рублей на руки. При этом, если у человека нет актерского образования или опыта, его обещают научить. Подработать можно и кассиром на катке, им обещают от 20 тысяч рублей на руки. Однако от соискателей требуют опыт работы кассиром не менее полугода.

Одна из интересных и заманчивых вакансий — упаковщик подарков на склад в Польшу. Соискателям обещают зарплату до 102 тысяч рублей плюс премии, пятидневную рабочую неделю по 10-12 часов, несложную физическую работу. При этом знание польского языка не требуется. Среди прочих плюсов — возможность остаться работать после новогодних праздников в качестве упаковщика игрушек.

Для тех, кто хочет не только подзаработать, но сменить обстановку, есть возможность отправиться в Москву вахтовым методом. Упаковщикам новогодних игрушек обещают от 60 рублей, в упаковщикам, трудящимся на производстве сладких подарков, — до 147 тысяч рублей.