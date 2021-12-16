Южноуральцам предлагают подработать Дедом Морозом или фасовщиком подарков в декабре

Работа найдется как для соискателей без опыта, так и для профессионалов

В ноябре — декабре южноуральские работодатели начинают активно публиковать временные вакансии. Особенно распространены фасовщики подарков, продавцы, аниматоры и специалисты в сфере красоты. Эксперты сервиса «Авито. Работа» выбрали интересные предложения, которые могут подойти как студентам, у которых есть всего пара свободных часов, так и профессионалам.

Традиционно перед новогодними праздниками растет спрос на кассиров, работников торговых залов и складов. Им обещают бесплатное обучение и гибкий график, который можно совмещать с учебой или основной работой. Помимо заработной платы — а заработать за день возможно до трех тысяч рублей, — временным сотрудникам нередко обещают различные бонусы.

Те, кто не боится морозов, могут попробовать себя в роли уличных продавцов новогодней атрибутики. Южноуральцам предлагают как полный рабочий день, так и подработку с ежедневными выплатами. За день возможно получить до 1500 рублей. Продавцы пиротехники в «горячий» сезон могут заработать до 70 тысяч рублей.

«Для тех, кто ищет подработку в декабре, но не готов непосредственно общаться с клиентами, подойдет вакансия фасовщика елок. На упаковке деревьев в специальные сетки для транспортировки можно заработать от 1200 до 2000 рублей в день. 1500 рублей за 12-часовую смену заплатят фасовщику конфет. В число востребованных в эти дни работников входят сборщики заказов с зарплатой от 1500 до 2500 рублей в день. Они тоже могут подобрать удобный график и место работы рядом с домом»,— рассказали специалисты «Авито. Работы».

Пополнить свой бюджет перед новогодними праздниками могут специалисты по маникюру, работая по свободному графику. Заработная плата составит от 30 тысяч рублей. Опытные официанты могут совместить приятное с полезным: отправиться на подработку в новогодние каникулы в загородный SPA-отель или на базу отдыха. Работать придется полный день ежедневно или по графику 2/2, зарплату будут выплачивать по количеству отработанных часов. При этом кандидатам обещают доставку корпоративным транспортом, жилье и бесплатные обеды. В свободное время можно будет насладиться южноуральской природой или отдохнуть в SPA-салоне.

Не менее востребованы в декабре аквагримеры и аниматоры. Первых могут взять и без опыта работы, но при условии, что человек умеет держать в руках кисть. За смену можно заработать до 1000 рублей. Аниматоры и артисты, играющие Дедов Морозов и Снегурочек, за час могут заработать до 800 рублей. Работодатели также готовы взять южноуральцев без опыта работы, но кандидаты должны быть активными, ответственными и креативными. Большим плюсом будет наличие автомобиля, в отдельных случаях компании даже готовы выплатить компенсацию. Необходимые костюмы и реквизит также предоставляются.