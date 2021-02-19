Южноуральцы изобретают «измерители милоты» — авторы лучших идей получат призы

Рассказываем, куда и когда отправлять свои мимиметры

Жителям Челябинской области предлагают принять участие в конкурсе мимиметров. В сети мы постоянно слышим выражение «мимиметр зашкаливает» в ходе обсуждения чего-нибудь трогательного и приятного (котята, щенки и капибары, например). Но никто никогда не размышлял, что это за прибор, а также в каких единицах он проводит замеры.

Крупный центр метрологии ФБУ «Уралтест» организовал конкурс, чтобы определиться, как же выглядит мимиметр. Конкурс стартовал 8 февраля, в день рождения Дмитрия Менделеева, и закончится только 19 мая. Для участия в нем необходимо придумать, как выглядит прибор для оценки уровня милоты и название единицы измерения.

«Для участия необходимо опубликовать изображение и название единицы измерения милоты в личных аккаунтах в Facebook, „ВКонтакте“, Twitter или Instagram до 19 мая, добавить хэштег #конкурсмимиметров, а „Уралтест“ сделает репост публикации во всех своих аккаунтах», — сообщают организаторы конкурса.

Выбрать победителя помогут подписчики аккаунтов, лайкающие работы. Для тройки победителей подготовили интересные подарки: часы с перекидным циферблатом — за первое место, предсказатель погоды — для второго и внешний аккумулятор — для третьего. Еще 12 участников конкурса получат поощрительные призы.

Подробнее ознакомиться с правилами конкурса можно по ссылке.