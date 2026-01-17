Южноуральцам пообещали потепление до −6 и снег 18 января

Теплая и влажная воздушная масса будет определять погоду в Челябинской области

Выше −10 градусов поднимется температура на большей части территории Челябинской области в воскресенье, 18 января. На юге сохранится холодная погода, а в ночные часы и вовсе 30-градусный мороз, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики обещают минус 18—20 градусов. Днем — до −7 и небольшой снег. Ветер будет западным, 3—8 метров в секунду.

На юге региона в ночь на воскресенье похолодает до −29 градусов, на остальной территории — минус 16—21. Днем в южной половине региона синоптики обещают до −14 градусов, выше — минус 6—11. Местами ожидаются слабые осадки и гололедица. Ветер может усиливаться до 11 метров в секунду.