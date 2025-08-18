Южноуральцам пообещали 30‑градусную жару на 19 августа

Осадки пройдут в отдельных районах региона

Во вторник, 19 августа, в Челябинской области резко потеплеет: южный циклон повысит температуру до +30 градусов. Ветер будет теплым южным, но сильным. Атмосферные фронты принесут в отдельные районы кратковременные дожди с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в Челябинске синоптики обещают +15 градусов, днем воздух раскалится до +28 градусов. Переменная облачность, дождя не ожидается. Ветер южный, 5—10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

По области местами сохранятся кратковременные дожди с грозами. Ночная температура снизится до +11…+16 градусов. Днем жарко — 25—30 градусов. Ветер умеренный, южного направления, с усилениями до 18 метров в секунду.