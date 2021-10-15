Южноуральцам показали, как работает уральский центр «Микрохирургии глаза»

Пример государственно-частного партнерства оценил полномочный представитель президента Владимир Якушев

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев посетил новый операционный блок екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». По мнению Владимира Якушева, центр — очень хороший пример государственно-частного партнёрства и медицинское направление в нем перспективно.

«Инвестор вкладывается в развитие направления, государство берёт на себя обязательства, включает объекты в систему ОМС. „Микрохирургия глаза“ имеет все технологии и компетенции, чтобы полноценно обследовать и лечить людей. Центр развивается очень быстро и прогрессивно, у него 18 филиалов на территории Уральского федерального округа. Это весомый вклад в оказание офтальмологической помощи жителям наших регионов», — отметил Владимир Якушев.

Центр МНТК «Микрохирургия глаза» в конце 2017 года подписал концессионное соглашение в сфере здравоохранения, выступает одновременно в роли инвестора и организации, оказывающей медицинскую помощь. Новый оперблок хирургии патологии слезных путей и окулопластики — один из основных пунктов соглашения. Площадь — 300 квадратных метров. На строительство оперблока ушло три года, собственные вложения центра составили 300 миллионов рублей.

В новом помещении будут оперировать патологии слёзного аппарата у детей и взрослых, проводить посттравматические реконструкции лицевого скелета, восстанавливать слёзные протоки после травм и избавлять пациентов от тяжёлых недугов.