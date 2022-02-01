Южноуральцам объяснили, от чего зависит сумма за отопление в квитанции

Стоимость по этой услуге может меняться в зависимости от месяца

Отопительный период для многих южноуральцев ассоциируется не только с похолоданием, но и с высокими выставленными счетами за потребленную тепловую энергию. Причем эта сумма может меняться от месяца к месяцу, что вызывает вопросы у жителей многоквартирных домов. Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» и ООО «Уралэнергосбыт» разъяснили, от чего зависит плата за тепло и как не переплачивать за эту услугу.

Сумма зависит от двух значений: тарифа и объема потребленного ресурса. Первое значение — тариф на тепловую энергию — утверждается Министерством тарифного регулирования региона и меняется один раз в год, в июле. Объем использованного тепла зависит от погодных условий, а также от собственников и профессионализма коммунальщиков.



Зимние месяцы традиционно одни из самых холодных в году. Средняя температура воздуха в декабре 2021 года составила минус 9 градусов, тогда как в октябре — минус 3,8 градуса. В январе 2022 года столбики термометра опускались до минус 23—28 градусов. Именно в такие холодные дни наши дома потребляют больше тепловой энергии.

УК передают показания приборов учета ежемесячно с 23-го по 25-е число, поэтому последние 6—8 холодных дней декабря будут включены в расчеты за январь 2022 года. Это значит, что суммы в квитанциях текущего месяца будут выше, чем в предыдущем. Как только значения термометра начнут повышаться, сумма в квитанции пойдет на снижение.

По домам, в которых не установлен общедомовой прибор учета, начисление платы производится исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (устанавливаются решением Челябинской городской думы) и тарифов (утверждаются Минтарифом региона). Начисление по нормативу — «грубый» расчет, при котором зачастую среднегодовая сумма за отопление выше, чем по счетчику.

«Расчет по общедомовому прибору учета в течение всего отопительного периода позволяет жителям оплачивать только тот объем тепловой энергии, который был потреблен домом, и в итоге, при правильном проведении энергосберегающих мероприятий, приводит к реальной и существенной экономии. Если ваш дом находится в добротном состоянии и хорошо подготовлен к зиме, то экономия будет очевидна», — сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

Чтобы избежать перерасхода и жары в квартирах, необходимо проводить регулировку расхода тепловой энергии в целях ее сбережения. Это может сделать организация, обслуживающая дом, в соответствии с планом мероприятий по энергоэффективному использованию внутридомовых систем, а собственник вправе проконтролировать его исполнение. Это позволит не только добиться в квартире комфортной температуры, но и сэкономить деньги при оплате квитанции за отопление.