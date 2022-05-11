Южноуральцам обещают ветреную и дождливую погоду

Синоптики прогнозируют понижение температуры

Сегодня, 11 мая, в Челябинской области пройдут дожди. Погода будет ветреной. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров покажут до +16°C.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров покажут около +10°C. Днем воздух прогреется от +14 до +16°C. Облачно, кратковременные дожди. Ветер юго-восточный с переходом на западный от 6 до 11 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха утром составит около +10°C, днем потеплеет от +11 до +16°C. Ветер юго-восточный с переходом на западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.