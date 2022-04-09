Южноуральцам обещают потепление до +16°C

Осадков в регионе не ожидается

Сегодня, 9 апреля, в Челябинской области потеплеет до +16°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Этим утром температура воздуха в регионе составит около +2°C. Днем потеплеет до +11, +16°C, в низинах ожидается до +7°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров покажут около 0°C, днем воздух прогреется до +12, +14°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.