Южноуральцам обещают жаркую погоду

В некоторых районах региона пройдут дожди с грозами

Сегодня, 17 августа, в Челябинской области ожидается жара до +35°C. В некоторых районах региона возможны грозы, сообщают синоптики областного гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +30, +32°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области обещают переменную облачность, местами слабые дожди, возможны грозы. Столбики термометров покажут до +30, +35°C, в горах будет чуть прохладнее — до +27°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.