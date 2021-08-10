Южноуральцам обещают жаркую и дождливую погоду

Утром в отдельных районах региона возможны туманы

Сегодня, 10 августа, в Челябинской области пройдут небольшие дожди. Температура воздуха поднимется до +25°C. На юге будет теплее, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики достигнут +21, +23°C. Ветер северо-западный, северный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области прогнозируют осадки в виде небольшого дождя, в отдельных районах возможны туманы. Днем воздух прогреется до +20, +25°C, на юге — до +30°C. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.