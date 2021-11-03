Южноуральцам обещают ясную погоду без осадков

Днем столбики термометров поднимутся до нуля градусов

Сегодня, 3 ноября, в Челябинской области прогнозируют преимущественно ясную погоду. Днем ртутные столбики достигнут 0°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут до −14°C. Днем температура воздуха составит 0, −5°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в среду также ожидается переменная облачность, без осадков. В утренние часы похолодает до −13°C, днем ртутные столбики достигнут −1, −3°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.