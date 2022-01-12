Южноуральцам обещают ясную и безветренную погоду

Температура воздуха будет низкой

13 января в Челябинской области ожидается ясная и морозная погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают похолодание до −30°C. В отдельных районах региона будет теплее.

В ночь на четверг в области температура воздуха опустится до −25, −30°C, на крайнем западе и крайнем юге похолодает до −20°C. Днем ртутные столбики покажут −11, −16°C, в низинах будет холоднее — до −21°C. Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможны туманы. Изморозь. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы столбики термометров достигнут −26, −28°C, днем воздух прогреется до −14, −16°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.