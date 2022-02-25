Южноуральцам обещают ясную и безветренную погоду в выходные

На дорогах возможен гололед

В предстоящие выходные, 26 и 27 февраля, в Челябинской области прогнозируют солнечную и почти безветренную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в ночные часы в регионе будет морозно, а днем воздух будет прогреваться до плюсовых температур.

В ночь на субботу в регионе столбики термометров достигнут −12, −17°C, в низинах похолодает до −26°C, на севере будет теплее — до −7, −12°C. Днем воздух прогреется до −2, +3°C, на юге будет прохладнее — до −7°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Возможны туманы. Изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в субботу в ночные часы температура воздуха составит −12, −14°C, днем потеплеет до −1, +1°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в Челябинской области ожидается −8, −13°C, в горах столбики термометров достигнут −18°C. Днем столбики термометров покажут −1, +4°C, на юге будет холоднее — до −6°C. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске температура воздуха ночью составит −10, −12°C, днем прогреется до −1, +1°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду.