Южноуральцам обещают ветреную погоду без осадков

Днем 10 декабря в регионе потеплеет до -2°C

В пятницу, 10 декабря, в Челябинской области ожидается ветреная погода без осадков. Небольшой снег возможен в горных районах региона. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, днем воздух прогреется до −2°C.

В ночь на пятницу температура воздуха в регионе составит −9, −14°C, на юге будет холоднее — до −20°C. Днем воздух прогреется до −2, −7°C, в низинах ртутные столбики покажут до −10°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем в горах пройдет небольшой снег. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинске ночью прогнозируют −10, −12°C, днем воздух прогреется до −4, −6°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.