Южноуральцам обещают ветреную и дождливую погоду

Днем столбики термометров покажут всего +10°C

Сегодня, 21 апреля, в Челябинской области обещают небольшой дождь и сильный ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах пройдет снег с дождем.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут около +4°C, на юге области — до +9°C. Днем температура воздуха составит +5, +10°C, на юге потеплеет до +14°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также обещают слабый дождь. В утренние часы ожидается около +3°C, днем воздух прогреется до +8, +10°C. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.