Южноуральцам обещают похолодание до +5°C и снег

МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой

Сегодня, 27 сентября, в Челябинской области ожидается пасмурная и ветреная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможен снег.



В Челябинской области утром ртутные столбики покажут около +3°C, днем воздух прогреется, но незначительно — всего до +5, +10°C. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду, порывы могут достигать 25 метров в секунду. Облачно с прояснениями, местами осадки в виде дождя, переходящие в снег, гололедица.

В Челябинске в понедельник осадков не прогнозируют. Температура воздуха утром составит +2°C, днем потеплеет до +6, +8°C. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС предупреждают южноуральцев о непогоде и рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте и добираться на работу на автобусах и трамваях.

