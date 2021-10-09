Южноуральцам обещают ухудшение погоды в выходные дни

В воскресенье синоптики прогнозируют дождь со снегом и похолодание до +4°C

Сегодня, 9 октября, в Челябинской области будет теплая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до +14°C. Однако уже в воскресенье, 10 октября, ожидается резкое похолодание, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В субботу днем в регионе обещают потепление до +9, +14°C, в горах и низинах будет чуть прохладнее — до +2, +7°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске днем воздух прогреется до +10, +12°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в Челябинской области ожидается −1, +4°C, днем воздух прогреется незначительно — до +4, +9°C. Облачно с прояснением, местами осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье также ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью температура воздуха составит +1, +3°C, днем термометры покажут до +6, +8°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.