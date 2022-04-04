Южноуральцам обещают туманы и небольшой дождь

Погода будет теплой

Сегодня, 4 апреля, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха поднимется до +16°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в регионе ртутные столбики покажут около +1°C. Днем потеплеет до +11, +16°C, на севере региона обещают до +6°C. Облачно с прояснением, местами небольшой дождь. Утром туманы. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около +2°C, днем прогреется до +11, +13°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду.