Южноуральцам обещают тридцатиградусные морозы

Синоптики прогнозируют небольшой снег и туманы

В пятницу, 28 января, в Челябинской области пройдет небольшой снег. В столице региона погода будет облачной. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ночью в отдельных районах ожидаются тридцатиградусные морозы.

В ночные часы в регионе столбики термометров покажут −21, −26°C, на крайнем юге будет теплее — до −13, −18°C, при этом в низинах ожидается похолодание до −30°C. Днем температура воздуха поднимется до −8, −13°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Утром в отдельных районах возможны туманы. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в пятницу осадков не ожидается, погода будет облачной с прояснениями. Ночью температура воздуха составит −24, −26°C, днем столбики термометров покажут −10, −12°C. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.