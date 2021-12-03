Южноуральцам обещают теплые выходные

В отдельных районах региона пройдет небольшой снег

В предстоящие выходные, 4 и 5 декабря, в Челябинской области прогнозируют плюсовую температуру и сильный ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами пройдет небольшой снег и будет гололедица.

В ночь на субботу в регионе ртутные столбики покажут −4, +1°C, при прояснении температура воздуха опустится до −9°C. Днем потеплеет до 0, +5°C. Облачно с прояснением, местами обещают небольшой снег, в горах до умеренного. В отдельных районах ожидаются гололедные явления, в горах сильная гололедица. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 5 декабря, в регионе в ночные часы похолодает до −1, −6°C, на крайнем западе прогнозируют понижение температуры до −15°C. Днем воздух прогреется до −2, +3°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске в субботу ночью обещают −2, −4°C, днем — до +4°C. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до −1, −3°C, днем потеплеет до 0, +2°C. Облачно с прояснением, осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.