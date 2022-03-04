Южноуральцам обещают теплую и безветренную погоду

Утром прогнозируют туманы и изморозь

Сегодня, 4 марта, в Челябинской области прогнозируют теплую и безветренную погоду. Порывистый ветер ожидается только на севере региона, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром температура воздуха в регионе составит около −11°C, на юге будет холоднее — до −17°C. Днем потеплеет до −2, +3°C, на крайнем востоке столбики термометров покажут до −5°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром туманы, изморозь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, на севере местами порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается около −11°C, днем ртутные столбики поднимутся до 0, +2°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.