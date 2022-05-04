Южноуральцам обещают теплую погоду без осадков

В отдельных районах возможен порывистый ветер

Сегодня, 4 мая, в Челябинской области ожидается потепление до +19°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность, без осадков.

Этим утром в регионе ртутные столбики покажут около +5°C. Днем воздух прогреется до +14, +19°C. Переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около +3°C, днем потеплеет до +17, +19°C. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.