Южноуральцам обещают теплую, но ветреную погоду

На дорогах будет сильная гололедица

Сегодня, 3 декабря, в Челябинской области ожидается теплая, но ветреная погода. Местами пройдет небольшой снег. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о сильном ветре и гололедице.

Сегодня днем в регионе температура воздуха составит −4, +1°C. В целом погода будет облачной, местами пройдет небольшой снег, на крайнем западе осадки будут умеренными. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске днем потеплеет до 0, −2°C. Облачно, без осадков. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.