Южноуральцам обещают теплую, но ветреную погоду

В Челябинской области потеплеет до +17°C

В пятницу, 15 октября, в Челябинской области потеплеет до +17°C. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до −2, +3°C, в низинах похолодает до −5°C. Днем воздух прогреется до +12, +17°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске ночью столбики термометров покажут 0, +2°C, днем температура воздуха составит +13, +15°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В выходные дни температура воздуха постепенно начнет снижаться. За подробными прогнозами следите на нашем сайте.