Южноуральцам обещают теплую, но дождливую погоду

Местами в регионе возможен порывистый ветер

Сегодня, 13 апреля, в Челябинской области прогнозируют небольшие дожди и порывистый ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, воздух в регионе прогреется до +16°C.

Этим утром в Челябинской области столбики термометров достигнут +5°C. Днем потеплеет до +11, +16°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит около +4°C, днем столбики термометров покажут +13, +15°C. Облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.