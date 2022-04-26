Южноуральцам обещают теплую и ветреную погоду

Местами пройдут небольшие дожди

Сегодня, 26 апреля, в Челябинской области обещают теплую, но ветреную погоду. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в регионе прогнозируют около +9°C. Днем потеплеет до +17, +22°C. Облачно с прояснениями, в северных районах обещают небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В утренние часы столбики термометров достигнут около +7°C, днем воздух прогреется до +18, +20°C. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.