Южноуральцам обещают теплую и солнечную погоду

Утром в Челябинской области возможны туманы

Сегодня, 17 февраля, в Челябинской области ожидаются потепление до нуля градусов и слабый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.



Этим утром столбики термометров в регионе покажут около −15°C, в горах будет значительно теплее — до −7°C. Днем воздух прогреется до −5, 0°C, в низинах будет прохладнее — до −8°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром возможны туманы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также прогнозируют переменную облачность без осадков. Утром температура воздуха составит около −12°C, днем потеплеет до −1, −3°C. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.