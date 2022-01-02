Южноуральцам обещают теплую и снежную погоду

Местами в регионе возможен порывистый ветер

Сегодня, 2 января, в Челябинской области потеплеет до −1°C и пройдет снег. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о порывистом ветре и гололедице.

Сегодня днем в регионе потеплеет до −1, −6°C, в низинах будет прохладнее — до −9°C. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах слабые метели. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут −3, −5°C. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.