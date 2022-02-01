Южноуральцам обещают теплую и снежную погоду

В отдельных районах утром возможны туманы

Сегодня, 1 февраля, в Челябинской области ожидается потепление до нуля градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют снег и туманы.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут около −12°C, в горах и на юге будет теплее — до −7°C. Днем столбики термометров поднимутся до 0, −5°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного. Утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около −15°C, днем воздух прогреется до −2, −4°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, южный от 5 до 10 метров в секунду.