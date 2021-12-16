Южноуральцам обещают теплую и снежную погоду

В отдельных районах региона ожидается порывистый ветер

Сегодня, 16 декабря, в Челябинской области будет тепло: ртутные столбики покажут до –1°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, по территории всего региона пройдет снег.

Этим утром столбики термометров покажут около −11°C, днем воздух прогреется до −1, −6°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, на севере региона умеренный. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит около −9°C. Днем будет значительно теплее — до −1, −3°C. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.