Южноуральцам обещают теплую и безветренную погоду

На дорогах прогнозируют гололедицу

В Челябинской области сохраняется теплая и почти безветренная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в четверг, 3 марта, в регионе потеплеет до +5°C. Погода будет солнечной.

В ночь на четверг в Челябинской области столбики термометров опустятся до −10, −15°C, в низинах похолодает до −16, −21°C, в горах будет значительно теплее — до −5°C. В горных районах пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха составит 0, +5°C, в низинах будет прохладнее — до −5°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы. Изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ртутные столбики достигнут −11, −13°C, днем воздух прогреется до +2, +4°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.