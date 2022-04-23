Южноуральцам обещают солнечную погоду без осадков

В отдельных районах региона обещают порывистый ветер

Сегодня, 23 апреля, в Челябинской области ожидается ясная и ветреная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, днем в регионе воздух прогреется до +14°C.

Этим утром в Челябинской области температура воздуха составит около −2°C. Днем потеплеет до +9, +14°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также обещают переменную облачность, без осадков. В утренние часы столбики термометров покажут около −3°C, днем поднимутся до +10, +12°C. Ветер восточной четверти от 5 до 10 метров в секунду.