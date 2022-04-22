Южноуральцам обещают солнечную и ветреную погоду

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 22 апреля, в Челябинской области прогнозируют преимущественно солнечную погоду, без осадков. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах будет порывистый ветер.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут около 0°C. Днем температура воздуха составит +8, +13°C, в горах будет прохладнее — до +5°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность, осадков синоптики не обещают. В утренние часы столбики термометров достигнут −5°C, днем воздух прогреется до +8, +10°C. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.