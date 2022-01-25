Южноуральцам обещают солнечную и прохладную погоду

Утром в отдельных районах прогнозируют туманы

Сегодня, 25 января, в Челябинской области прогнозируют прохладную и ясную погоду. Днем в регионе синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют усиление ветра.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут около −22°C, днем потеплеет до −6, −11°C, при этом в низинах температура воздуха будет прохладнее — до −17°C. Переменная облачность, без осадков. Утром в отдельных районах возможны туманы. Ветер юго-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров достигнут −21°C, днем воздух прогреется до −7, −9°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду.