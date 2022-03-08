Южноуральцам обещают солнечную и безветренную погоду

Утром возможны туманы

Сегодня, 8 марта, в Челябинской области обещают солнечную и безветренную погоду. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде на дорогах.

Этим утром в регионе температура воздуха составит около −26°C, в горах и низинах будет до −36°C. Днем ртутные столбики покажут −6, −11°C, в низинах до −16°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами прогнозируют туманы. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров достигнут −24°C, днем воздух прогреется до −8, −10°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.