Южноуральцам обещают снег с дождем и порывистый ветер

Синоптики прогнозируют гололед и туманы

Сегодня, 2 апреля, в Челябинской области ожидается снег, переходящий в дождь, и порывистый ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров поднимутся до +13°C.

Этим утром в регионе температура воздуха составит около +3°C, в горах будет прохладнее — до −5°C. Днем потеплеет до +3, +8°C, на юге области воздух прогреется до +13°C. Облачно, в большинстве районов пройдет небольшой снег, переходящий в дождь. На севере региона осадки будут умеренными. Утром туманы. На дорогах ожидается гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также пройдет снег, переходящий в дождь. Утром столбики термометров покажут около +2°C, днем температура воздуха составит +4, +6°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.