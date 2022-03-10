Южноуральцам обещают снег и порывистый ветер

Утро в регионе будет морозным

Сегодня, 10 марта, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, утром воздух будет морозным, днем существенно потеплеет.



Этим утром столбики термометров покажут до −22°C, при прояснении похолодает до −30°C, на крайнем западе будет теплее — до −10°C. Днем ртутные столбики покажут до −5, −10°C, в низинах до −13°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также ожидается небольшой снег. Утром температура воздуха составит −17°C, днем поднимется до −8, −10°C. Ветер восточный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.